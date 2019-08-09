Чистая прибыль РУСАЛа за первое полугодие 2019 года сократилась с $952 млн до $558 млн за аналогичный период годом ранее. Это следует из финансовой отчётности компании, опубликованной на сайте биржи в Гонконге.
Скорректированная EBITDA компании сократилась до $528 млн. Годом ранее этот показатель составлял $1124 млн. В РУСАЛе отметили, что хотя спрос на алюминий в России снизился на 8,8% за отчётный период, в последующие месяцы ожидается восстановление рынка на фоне усилий Банка России и Минфина.
Как ранее писал News.ru, 2 августа в ходе внеочередного собрания акционеры РУСАЛа утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде.