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Сроки завершения строительства «Северного потока — 2» могут быть сорваны из-за запрета Дании на возведение газопровода в своих территориальных водах. Кроме того, проект может существенно подорожать.

По данным агентства Reuters, Дания требует от Nord Stream 2 AG третью заявку на прохождение маршрута газопровода, которая оценивается в $112 млн, при этом в случае задержки строительства бюджет проекта...