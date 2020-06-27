Цены на нефть падают на фоне предположений о второй волне коронавируса

https://static.news.ru/photo/a4b5d9be-b9d0-11ea-be41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость нефти 29 июня значительно снизилась на фоне опасений, связанных с вероятностью второй волны коронавируса в ближайшее время и влиянием эпидемиологической ситуации на спрос.

Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 1,88%, до $40,18 за баррель, августовских — на 2%, до $40,2. Светлая техасская нефть WTI с поставкой в августе подешевела на 2,21%, до $37,64 за баррель.

Число заболевших коронавирусом в мире растёт, и ряд стран вновь вводят карантинные меры. В частности, в некоторых штатах США власти распорядились вновь ужесточить ограничения, направленные на недопущение распространения инфекции, например закрыть бары.

Опасения второй волны живы и здоровы. Это ограничивает «бычьи» настроения, которые мы видели последние шесть – восемь недель, — цитирует экономиста OCBC Bank Хоуи Ли Reuters.

Отмечается, что на цену сырья влияет и рост запасов нефти в США вкупе с возобновлением роста добычи.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует, что рубль должен укрепиться к концу 2020 года на уровне 60 рублей за доллар. Он добавил, что национальная валюта тесно связана с ценами на нефть. Однако «никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и, если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться».