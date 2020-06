Цены на нефть падают на фоне предположений о второй волне коронавируса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская столица вошла в число 20 самых перспективных технологических городов Европы.

Рейтинг Tech Cities of the Future 2020/21 составили журнал fDi Intelligence и специализированное издание о технологиях и инновациях TNW (The Next Web) в этом году впервые. Авторы рассмотрели 76 европейских...