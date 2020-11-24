Цена нефти Brent превысила $47 за баррель

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Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 2,43% и превысила $47 за баррель впервые с 6 марта 2020 года.

По данным торговой площадки на 17:38 мск, нефть марки Brent достигла $47,12 за баррель, нефть марки WTI торговалась на уровне $44,28 за баррель, что на 2,83% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Последний раз Brent находилась на этой отметке 6 марта 2020 года, когда сорвалась сделка стран ОПЕК+ по сокращению добычи сырья. Через несколько дней её цена опустилась до показателей февраля 2016 года — на уровень $30 за баррель.

Цена нефти марки WTI является также максимальной с 5 марта 2020 года.

Как писал NEWS.ru, мир вновь увидит высокие цены на нефть, но лишь через пять лет. По прогнозу Международного энергетического агентства, стоимость сырья поднимется выше $70 за баррель к 2025 году. Последний раз на такую высоту котировки забирались весной 2019-го. Эксперты полагают, что чёрное золото начнёт дорожать со следующего года, если мир сможет справиться с пандемией COVID-19. Базовый сценарий предполагает, что к 2025 году мировые цены на нефть поднимутся до уровня $71 за баррель. Далее их рост продолжится, и в 2030-м сырьё подорожает до $76, а в 2040-м — до $85 за баррель.