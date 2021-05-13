ЦБ предложил частично запретить выдачу кредитов по плавающим ставкам

https://static.news.ru/photo/9f5edcec-b47d-11eb-9ea3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России предложил запретить выдавать физическим лицам ряд кредитов по плавающим ставкам. Об этом пишет РБК со ссылкой на разработанный по поручению президента законопроект ЦБ.

Речь идёт о выдаче кредитных карт с нефиксированным процентом и ссуд на срок до года и свыше 20 лет, а также о параметрах таких ссуд. Банк намерен ввести максимально допустимое значение плавающей ставки и установить срок возможного «удлинения» кредита.

Регулятор также собирается расширить свои полномочия по регулированию выдачи кредитов с плавающими ставками. Он предлагает наделить совет директоров Банка России правом устанавливать максимально допустимую долю таких ссуд относительно общего кредитного портфеля банка и срок, на который могут вводиться ограничения.

По словам представителя регулятора, возможные варианты регулирования кредитов с переменной ставкой сейчас находятся на стадии обсуждения, однако окончательного решения пока нет. В случае их принятия поправки внесут в законы «О Центральном банке», «О потребительском кредите» и «О кредитных историях» и вступят в силу с 1 января 2022 года.

Ранее финансово-экономический эксперт Александр Трифонов заявил, что регулирование плавающих процентных ставок по ипотечным и потребительским кредитам, которые выдаются на долгий период, несёт определённые риски.