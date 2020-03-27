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Центробанк решил перенести сроки раскрытия списков аффилированных лиц и годовой отчётности эмитентов ценных бумаг после объявления предстоящей недели нерабочей.

В пресс-службе регулятора уточнили , что предоставить перечень аффилированных лиц за первый квартал текущего года необходимо до 7 апреля, а подготовить годовую отчётность — до 9 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк начал работу над дополнительными мерами поддержки клиентов, так или иначе пострадавших от коронавируса. Разрабатываемые меры будут приняты в соответствии с решениями президента России Владимира Путина. Помощь будет оказана клиентам, «которые оказались в непростой жизненной ситуации» из-за пандемии COVID-19.