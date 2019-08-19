https://static.news.ru/photo/d37abe4c-c267-11e9-a3b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: mt5/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госкорпорация «Росатом» подала заявку на участие в проекте строительства атомной электростанции «Белене» в Болгарии. Процедура по выбору стратегического инвестора для проекта этой АЭС была опубликована в официальном журнале Европейского союза. Срок завершения процедуры — 12 месяцев.

В рамках процедуры по выбору стратегического инвестора госкорпорация «Росатом» в установленные сроки подала заявку на участие в процедуре. Национальной электрической компанией Болгарии заявка успешно принята, — говорится в сообщении госкорпорации.

АЭС «Белене» строится уже больше 30 лет. В 90-е работы остановили из-за протестов местного населения. «Воскрешением» проекта в 2006 году занялась российская компания «Атомстройэкспорт». В 2009 году проект был снова заморожен. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ситуацию со строительством АЭС «Белене» отрицательным примером сотрудничества.

Ранее News.ru писал, что Росатом намерен принять участие в тендере на строительство новых блоков атомной электростанции в Чехии. Компания пойдёт на этот шаг в том случае, если условия чешской стороны будут привлекательными. Тендер пока не объявлен.