https://static.news.ru/photo/7210e5ca-3772-11ea-ae49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белоруссия может частично приостановить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Это связано с началом ремонтных работ на одном из участков магистрали.

Как заявили в госкомпании «Гомельтранснефть Дружба», осуществление работ «сопряжено со снижением давления в трубопроводе», это может привести и к временной блокировке транзита. Там отметили, что в 2019 году было обследовано 1300 километров белорусского участка. Работы предполагается проводить ежемесячно, передаёт Tut.by.

Белорусский оператор уже уведомил о ситуации компанию «Транснефть». Однако там считают, что выявленные дефекты на нефтепроводах не требуют остановки прокачки. Российская сторона готова предоставить свои возможности для их устранения.

Тем не менее первые в 2020 году работы начались, они продлятся до 17 января и проходят на фоне спора Минска и Москвы по поводу цены на нефть. Сейчас сырьё поступает в Белоруссию в минимальном объёме.

Ранее, как писал NEWS.ru, ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал давлением публичные попытки Минска найти замену нефти из РФ.