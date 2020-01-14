Белоруссия не имеет экономически обоснованной альтернативы российской нефти. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Заявления властей Белоруссии о поиске альтернативных источников поставок нефти делаются с целью оказать давление на Россию,
Как ни крути, это будет российская нефть, только белорусы переплатят за перегрузку в портах и транспортировку через другие страны, — считает эксперт.
Он напомнил, что Минск в начале 2010-х годов уже делал ставку на нефть из Венесуэлы. Тогда Белоруссия заплатила на несколько миллиардов больше, чем пришлось бы отдать России за те же объёмы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Минск не смогли договориться о размере повышения тарифа на транспортировку нефти в Европу. Белоруссия хочет включить в плату недополученную выручку от прошлогодней аварии на нефтепроводе «Дружба», но оценка ущерба вызывает вопросы у российских переговорщиков. Эксперты предупреждают, что завышенная стоимость транзита рискует снизить привлекательность белорусского направления у российских компаний.
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