https://static.news.ru/photo/1d43e526-372a-11ea-b6eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Белоруссия не имеет экономически обоснованной альтернативы российской нефти. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Заявления властей Белоруссии о поиске альтернативных источников поставок нефти делаются с целью оказать давление на Россию, рассказал Юшков в интервью телеканалу «360».

Как ни крути, это будет российская нефть, только белорусы переплатят за перегрузку в портах и транспортировку через другие страны, — считает эксперт.

Он напомнил, что Минск в начале 2010-х годов уже делал ставку на нефть из Венесуэлы. Тогда Белоруссия заплатила на несколько миллиардов больше, чем пришлось бы отдать России за те же объёмы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Минск не смогли договориться о размере повышения тарифа на транспортировку нефти в Европу. Белоруссия хочет включить в плату недополученную выручку от прошлогодней аварии на нефтепроводе «Дружба», но оценка ущерба вызывает вопросы у российских переговорщиков. Эксперты предупреждают, что завышенная стоимость транзита рискует снизить привлекательность белорусского направления у российских компаний.