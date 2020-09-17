Банк России продлил срок подключения к системе быстрых платежей

https://static.news.ru/photo/a8b85888-f8f1-11ea-bebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк, заметив интерес онлайн-магазинов к подключению к СБП (системе быстрых платежей) по агентской схеме, решил протестировать этот механизм в пилотном режиме в конце 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

С помощью СПБ по такой схеме магазины смогут получать QR-коды для оплаты товаров или услуг напрямую. На данный момент это происходит через банк получателя платежа.

Такое подключение сократит путь взаимодействия торгово-сервисных предприятий с ОПКЦ (Операционно-платёжным клиринговым центром. — Прим. NEWS.ru) СБП при формировании QR-кодов. Интерес к данной схеме проявили различные торговые онлайн-площадки, через которые представители малого, среднего и крупного бизнеса реализуют товары, работы, услуги, — пояснили в Банке России.

Как отмечено в пресс-релизе, ЦБ продолжает работать над развитием сервисов и вместе с участниками рынка прорабатывает возможность запустить пилотный проект в конце текущего года. Решение о тиражировании СБП по агентской схеме будет принято по результатам пилотного тестирования.

СБП в России запустили в конце января 2019 года. Она помогает гражданам переводить друг-другу деньги по номеру телефона и оплачивать товары и услуги по QR-коду.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт объяснил, почему не всем можно перевести деньги по номеру телефона.