Аналитики рассказали о дефиците мощностей у исполнителей госзаказов

Аналитики InfraOne Research и Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) пришли к выводу, что России не хватает мощностей для строительства инфраструктурных объектов после 2025 года. Низкой остаётся рентабельность госзаказов, пишет «Коммерсант».

В 2020 году с рынка ушли 83,4 тысячи строительных организаций. Совокупная часть прибыли крупных генеральных подрядчиков и субподрядчиков по госзаказам составила всего 1% от выручки. Это 42,1 миллиарда рублей из 4,14 триллиона рублей.

По итогам 2020 года в РФ осталось всего шесть крупных организаций с выручкой более 100 млрд рублей в год. Этого недостаточно для запуска в стране крупных инфраструктурных проектов, не говоря уже о конкуренции [российской стройиндустрии] на глобальном рынке, — приводит слова руководителя InfraOne Research Александры Галактионовой газета.

Долговая нагрузка составила 4,5 триллиона рублей. Ещё одной проблемой подрядчиков является отсутствие понимания того, что запланировали госзаказчики. Так, в 2020–2021 годах, считают эксперты, власти перестали открыто публиковать паспорта нацпроектов.

В списке крупных генподрядчиков на сегодня остались строительные компании «Газпрома», Росатома, «РЖД Строй», а также входящий в состав «Сибура» НИПИГАЗ, «Нацпроектстрой» Аркадия Ротенберга, СП ВЭБ.РФ и «Мосинжпроект», 100% акций которого принадлежат мэрии Москвы. Это — всего шесть компаний, тогда как в Китае их — 160, а в США — 12, уточняют аналитики.

Несмотря на это, российские власти планируют направить до 2023 года в рамках нацпроектов на развитие инфраструктуры 25,7 триллиона рублей. При этом только на дорогу будет выделено два триллиона рублей.

Также анонсирована программа «Агрессивное развитие инфраструктуры», в рамках которой запланировано создание городов-турпродуктов, развитие агломераций, строительство высокоскоростных магистралей. До 2030 года на реализацию программы будет направлено 22 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно направляет 6,5 млрд рублей на развитие космической отрасли. Перед российской космонавтикой стоят серьёзные стратегические задачи, наиболее амбициозные планы связаны с исследованием и освоением дальнего космоса.