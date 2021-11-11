Правительство выделит ещё 6,5 млрд рублей на развитие космической отрасли

Правительство России дополнительно направляет 6,5 млрд рублей на развитие космической отрасли. Об этом сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС. По словам главы правительства, перед российской космонавтикой стоят серьёзные стратегические задачи, наиболее амбициозные планы связаны с исследованием и освоением дальнего космоса.

Мишустин подчеркнул , что Россия всегда была в этой области надёжным партнёром, который чётко следует всем достигнутым договорённостям.

Важно повышать эффективность работы всей отрасли, развивать научный потенциал, совершенствовать инфраструктуру, — отметил премьер-министр.

Ранее NASA заявило о своих попытках поспособствовать полётам американских астронавтов на российских «Союзах». Об этом рассказал представителям прессы руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано. Он также отметил, что в агентстве видят возможными полёты российских космонавтов на американских космических кораблях. О подобных обменах до этого заявлял и гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.