В текущем году Россия существенно нарастила объёмы экспорта нефтепродуктов в Соединённые Штаты. По данным Управления энергетической информации США, в период с января по май 2020 года страна импортировала 67,9 млн баррелей российских нефтепродуктов, что на 62% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года. Эксперты объясняют успех РФ проблемами Венесуэлы, Ирана и Канады.

По данным ФТС (Федеральной таможенной службы) за прошедшее полугодие, Россия поставила в США свыше 9 млн тонн нефтепродуктов на $2,2 млрд (рекорд с 2004 года). В январе-июне на Штаты пришлось более 12% всего нашего сбыта углеводородов (почти 74 млн тонн). А ведь это вторая позиция после Нидерландов, куда Россия продала свыше 12 млн тонн нефти (16,3% от общего объёма). Третье место принадлежит Мальте (сюда мы отправили свыше 4 млн тонн чёрного золота).

К слову, традиционно большая часть поставок приходится на продукты, подлежащие дальнейшей переработке, в первую очередь — на мазут (с начала нынешнего года из России в США было направлено 39,1 млн баррелей его различных видов против 30,2 млн в январе-июле 2019 года).

Zamir Usmanov/Global Look Press

Как долго будет длиться успех

Помимо невысокой цены и подходящих под нужды переработчиков свойств российского мазута, его привлекательность в настоящее время связана со снижением фрахтовых ставок, что позволяет сократить стоимость его трансатлантической транспортировки: фрахтовые ставки на танкеры, работающие на данном направлении, к лету установились на уровне в среднем $14,5 в расчёте на тонну продукта, хотя в начале года доходили до $30 за тонну, заметил аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин.

Рост экспорта нефтепродуктов из РФ в Соединённые Штаты обусловлен объективными факторами — необходимостью замещения венесульской нефти, а также высокой конкурентоспособностью российского предложения. В связи с этим дальнейшие перспективы поставок отечественных нефтепродуктов в США зависят в первую очередь от позиции Вашингтона в отношении латиноамериканской страны, а также от экономики морской транспортировки сырья, полагает Иван Тимонин.

В свою очередь аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов добавляет, что успех российского мазута, доля которого достигла 75% в нефтяном экспорте в США, связан отчасти с фактором санкций против Венесуэлы, но также в значительной мере с падением поставок из Канады.

Себестоимость добычи тяжёлых сортов сырья, на переработку которых заточены американские нефтеперерабатывающие заводы, доходит до $45 за баррель по ряду месторождений. То есть основные производители Канады, которые извлекают нефть из битуминозных песков, с весны ещё только вышли в ноль, и им нужно порядка $5 роста биржевой цены, чтобы иметь возможность восстановить добычу в полном объёме. Валерий Емельянов аналитик ИК «Фридом Финанс» аналитик ИК «Фридом Финанс»

По прогнозам «Фридом Финанс», баррель марки Brent может превысить $50 уже осенью, что позволит канадцам всей массой вернуться на рынок США и вытеснить российский мазут. На это уйдёт не более трёх месяцев, и к концу года доля США в поставках из России вновь станет малозаметной, допускают опрошенные нефтетрейдеры.

PJSC Lukoil/Global Look Press

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков добавляет, что объёмы поставок российских нефтепродуктов в США будут в существенной степени зависеть от темпов восстановления американской экономики и, соответственно, от спроса на нефтепродукты после снятия коронавирусных ограничений, а также от продолжения санкционной политики Штатов в отношении Венесуэлы. С такой позицией согласен и ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Александр Сидоров.

Сокращение поставок тяжёлой нефти из Венесуэлы, необходимой для работы американских НПЗ, привели к замещению сырья из этих стран другими источниками, одним из которых стала Россия. В частности, с марта 2019 года объём экспорта нефти из Венесуэлы в США равен нулю. Александр Сидоров ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Напомним, что существенный рост российского экспорта был зафиксирован весной 2019-го, когда США прекратили покупать венесуэльскую нефть. Если в 2014-2018 годы Россия экспортировала в США в среднем 380 тыс. баррелей в день, то с апреля 2019-го начался достаточно существенный рост объёмов экспорта российских нефти и нефтепродуктов. Пик пришёлся на декабрь прошлого года — 696 тыс. баррелей в день. К маю нынешнего года объёмы российского экспорта в Штаты из-за пандемии снизились до 350 тыс. баррелей в день. Доля российских поставок во второй половине 2019 года и первой половине 2020-го не превышала 8%.

В чём наша прибыль

Для бюджета России нет принципиальной разницы, кто и зачем покупает наше сырьё, уверен аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. РФ в любом случае ограничена в объёмах производства, согласно сделке ОПЕК+. Если бы не было поставок в США, эти же самые объёмы распределились по Европе или пошли на азиатские аукционы, уточняет эксперт. 9 млн тонн, или 70 млн баррелей продать на мировом рынке за шесть месяцев не так уж сложно: это меньше 0,5% глобального потребления.

Прямое влияние в виде выручки от продажи нефти и нефтепродуктов непосредственно в США — не такое значительное, особенно учитывая снижение цен на нефть. 4 млн тонн нефтепродуктов, поставленных в Штаты, занимают достаточно небольшую долю в нашем нефтяном экспорте: всего в I полугодии 2020 года. Александр Шураков директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР

На российский бюджет, продолжает Шураков, большее влияние оказывают факторы, которые привели к росту наших поставок в США, а именно — санкционное «отключение» от мирового рынка крупных нефтедобывающих стран (Венесуэлы и Ирана). Если бы санкционный режим в отношении данных государств не вводился, объём предложения нефти и нефтепродуктов на мировом рынке был бы заметно больше и странам ОПЕК+, в том числе России, пришлось бы сокращать добычу чёрного золота в значительно больших масштабах. Поэтому от ситуации с ограничительными мерами пользу получает не только Россия, но и другие крупные нефтедобывающие страны, замечает аналитик НКР.

Вспомним, что в лучшие годы экспорт из России в США достигал $18,5 млрд, из которых на долю нефти приходилось до $5 млрд. Но по тогдашним ценам это были примерно те же 70 млн баррелей, что РФ поставила в США за I полугодие текущего года. Америка потребляет в год более 7,3 млрд баррелей, в период кризиса — на 0,5 млрд меньше. Соответственно, Россия при максимальных в истории поставках в Штаты способна обеспечить чуть более 1% американского рынка. Если допустить, что Канада не оправится до конца года, то доля РФ на нефтяном рынке США может дойти до 2%.

Возможности России в будущем

И всё же каковы перспективные экспортные возможности России относительно внутреннего рынка США? До наступления пандемии, благодаря существенному росту добычи сланцевой нефти, США стали «чистым» экспортёром нефти и нефтепродуктов. Поэтому не следует ожидать, что в перспективе американцы будут демонстрировать существенный рост спроса на российские нефтепродукты, прогнозирует Шураков.

Пиковые значения экспорта российских нефти и нефтепродуктов в текущем полугодии (менее 700 тыс. баррелей в день. — NEWS.ru) пока не перекрыли рекордные значения 2009 года, когда в мае того года на фоне низких цен на нефть российский среднесуточный экспорт в США достигал 809 тыс. баррелей в день, — отмечает Шураков.

Ну а так как Венесуэла была исключена с рынка США фактически с февраля 2019 года, то у нефтедобывающих стран было предостаточно времени до наступления коронавирусных событий, дабы «разделить» между собой долю ушедшей Венесуэлы. Именно поэтому потенциал роста поставок российских нефтепродуктов как замены венесуэльской нефти во многом уже реализован.

Jim West/Global Look Press

Да и текущие экспортные мощности по большей части ограничены условиями сделки ОПЕК+, в рамках которой добыча нефти в этом году снизится на 9-10%. Это, надо сказать, основное препятствие для экспорта в текущих условиях, настаивает научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Марсель Робертович Салихов.

Наш экспортный успех достаточно ожидаем — США испытывают дефицит тяжёлой нефти на своём внутреннем рынке, который усугубился после запрета на закупку тяжёлой венесуэльской нефти. Добываемая в США сланцевая нефть лёгкая, в то время как значительная часть НПЗ на побережье Мексиканского залива ориентированы на переработку более тяжёлого исходного сырья. Поэтому тяжёлая нефть смешивается с собственной лёгкой, что помогает улучшать экономику нефтепереработки. Марсель Салихов научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Но, как бы там ни было, расширение экспорта в любом случае хорошо для российской экономики, подчёркивает Салихов. За первые шесть месяцев средняя экспортная пошлина на мазут составила $48 за тонну. Поэтому 9 млн тонн экспортных поставок обеспечили свыше $430 млн по экспортной пошлине. При этом мы не учитываем НДПИ, который уплачивается при добыче сырой нефти, которая использовалась для производства мазута, а также общие налоги, выплаченные нефтяными компаниями, обеспечивающими этот экспорт.

Итак, Венесуэла — безусловный союзник России. Российские власти и госкомпании поддерживают режим власти Мадуро, который находится под жёсткими санкциями США. Ему предоставляются кредиты, переносятся платежи по ним и так далее. Когда он рухнет, — а он ведь рухнет, поскольку не имеет исторической перспективы, — после смены власти санкции с Венесуэлы снимут, вернутся инвестиции, восстановится нефтедобыча и экспорт нефти в США, а надобность в таких объёмах российского мазута отпадёт. Алексей Калачёв эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ» эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ»

Так что это не наш экспортный успех подрывает Венесуэлу, а наоборот, — наша «вечная» поддержка союзника до известной степени обеспечивает этот успех.