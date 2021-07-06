Байдена уличили в попытке пойти на компромисс со странами ОПЕК+

Администрация президента Соединённых Штатов Америки пытается достичь компромисса со странами — участницами ОПЕК+. США заинтересованы в увеличении добычи нефти в рамках сделки. Об этом «Экономике сегодня» сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Америка не единственный важный игрок — она представляет собой совокупность интересов, сил, которым нужны разные вещи, — отметил эксперт.

Кроме того, есть крупные энергетические компании, которым нужна высокая цена за нефть. Однако Джо Байден стал президентом не для помощи этим компаниям, а в целом руководствуясь «зелёными» лозунгами. Поэтому на сегодняшний день остаётся спорным вопрос, будет ли американский президент помогать корпорациям или нет.

Международное энергетическое агентство советует не инвестировать в нефтегазовый комплекс, но Америка призывает страны альянса увеличить производство. Призыв находится в противоречии официальному «зелёному» курсу Джозефа Байдена, — сообщил Митрахович.

Однако действия США можно легко объяснить тем, что в стране есть не только производители, но и потребители, которые ждут низких цен. Если же увеличение добычи энергоресурса так и не произойдёт, то цены пойдут резко вверх.

Ранее стало известно, что Евросоюз дважды за год оказался в энергетическом коллапсе. Во всём этом виноваты игры большого капитала и бизнеса в сфере «зелёной» энергетики.