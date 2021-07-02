Евросоюз дважды за год оказался в энергетическом коллапсе

Энергетический коллапс в европейском регионе не является случайной ошибкой. Во всём этом виноваты игры большого капитала и бизнеса в сфере зелёной энергетики. Об этом с «Экономикой сегодня» поделился финансовый аналитик Алексей Коренев.

По итогам 2021 года Минэнерго ожидает рекордные поставки по экспорту электроэнергии. По прогнозам, за первое полугодие экспорт составит 10,2 млрд кВт/ч. При этом многократно вырос экспорт в Финляндию и страны Балтии.

Евросоюз делает много неразумных шагов в своей энергополитике: от отказа от автомобилей на бензиновом и дизельном топливе до противоречивых решений по закупкам энергоносителей из России, — сообщает аналитик.

В Европе в последние годы стала актуальна «зелёная» политика. Закрывались угольные электростанции, усиливалось производство с помощью возобновляемых источников энергии. Однако со временем стало ясно, что полностью перейти в этот формат получения энергии невозможно.

Вследствие подобных действий европейские страны рискуют остаться с пустыми газохранилищами уже к осени. А это, в свою очередь, может привести к ещё большим последствиям для экономики.

Ранее стало известно, что электроэнергия в России оказалась одной из самых дешёвых в Европе. Так, средняя стоимость электричества в стране составила 3,6 рубля за кВт/ч.