Акции «Яндекса» замедлили рост на фоне появления силовиков в минском офисе

https://static.news.ru/photo/01a71bfc-dd57-11ea-9f44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост акций «Яндекса» на Московской Бирже замедлился после появления информации о силовиках, которые пришли в минский офис компании. По данным на 13:36 мск, бумаги торговались по 4431,2 рубля за штуку, что на 3,3% выше цены на момент закрытия предыдущих торгов.

К 14:10 мск рост частично восстановился, достигнув 4,19% (4468 рублей за штуку), следует из данных МосБиржи. Однако до публикации новостей о вооружённых людях в офисе в Белоруссии он составлял 4,6% (4487,8 рублей за штуку).

Как писал NEWS.ru, неизвестные вооружённые люди в чёрной одежде заблокировали офисы «Яндекса» в Минске. Информацию подтвердили в самом «Яндексе». Представитель компании сообщил, что руководство выясняет детали происшествия.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты.