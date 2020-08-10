Акции «Обуви России» увеличились более чем на 25%

https://static.news.ru/photo/922ad358-dbb3-11ea-988b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акции ретейлера «Обувь России» на МосБирже подскочили на 24,5% к уровню закрытия предыдущих торгов — до 42,95 рубля.

Позднее акции ускорили рост до 25,7%, а цена на одну ценную бумагу достигала 43,35 рубля за штуку. К 10:35 мск они торговались на уровне 40,95 рубля за штуку, что на 18,7% превысило отметку закрытия предыдущей сессии.

Котировки «Обуви России» растут на фоне сообщений о дополнительном выпуске акций компании на сумму 2,8 млрд рублей. Таким образом, уставный капитал ретейлера увеличится на 25%.

ГК «Обувь России» создана в 2003 году, имеет штаб-квартиру в Новосибирске. Основным бизнес-направлением является производство и торговля обувью и сопутствующими товарами. Глава компании Антон Титов обладает пакетом в 50% акций, free float составляет 48%.