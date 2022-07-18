Сотрудникам уходящего из России H&M выплатят крупную сумму SHOT: H&M выплатит по 500 тысяч рублей своим сотрудникам в связи с уходом из России

Фото: Ralph Peters/Global Look Press

Розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) выплатит своим сотрудникам зарплату за полгода перед их увольнением. Как сообщает Telegram-канал SHOT, сумма приблизительно составит 500 тысяч рублей — на нее смогут рассчитывать работники торговых залов. Отмечается, что также за каждым работником будет сохранена годовая страховка.

Экстренная конференция для работников прошла 18 июля в связи с новостью об уходе компании из России. Как уточняет источник, H&M уже перестал принимать на работу и подработку новых сотрудников, чтобы те не смогли воспользоваться ситуацией и получить расчет за полгода с учетом того, что фактически они смогут отработать меньше месяца.

Также представители компании заявили, что отдельные скидки для своих сотрудников они распространять не станут и продукция будет распродаваться по привычным ценам до тех пор, пока полностью не закончится.

Ранее стало известно, что H&M в рамках сворачивания бизнеса в России планирует на время возобновить работу магазинов для распродаж. Генеральный директор ретейлера Хелена Хельмерссон заявила, что в компании считают невозможным продолжение деятельности в РФ в текущих условиях. Магазины H&M откроются в России 1 августа.