Курс рубля уйдет на дно? При чем тут Трамп, курсы валют сегодня, 22 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики предупреждают, что резкие решения президента США Дональда Трампа могут сильно ударить по рублю. Какой курс доллара сегодня, 22 апреля, что с евро и юанем, чем рублю угрожает Трамп?

Какой курс доллара сегодня, 22 апреля

Центробанк РФ в очередной раз снизил официальный курс доллара во вторник, установив его на отметке 80,7597 руб. за $1. Снижение составило 37,74 коп. (0,47%).

На международном валютном рынке Forex курс доллара 22 апреля начал торговый день с умеренного роста. На 16:30 стоимость американской валюты колеблется около 81,46 руб. за $1 (на 0,8% выше официального), что соответствует уровням середины марта. До этого подобный курс доллара наблюдался в конце мая 2023 года.

Сколько стоят евро и юань сегодня, 22 апреля

Официальный курс евро после выходных резко вырос, набрав почти 1,45 руб. в стоимости и остановившись на отметке 93,6714 руб. за €1. Прибавка составила 1,57%.

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На Forex евро начал день с быстрого роста, однако потом потерял часть позиций. На 16:30 курс колеблется немного ниже официального, около 93,35 руб.

Курс китайского юаня ЦБ РФ установил во вторник на отметке 11,0648 руб. Снижение по сравнению с уровнем выходных составило 2,41 коп. (0,22%).

На Forex юань существенно вырос после начала торгового дня 22 апреля. На 16:30 его курс колеблется выше официального, около отметки 11,1347 руб.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как Трамп может обрушить курс рубля, сколько будет стоить доллар в 2025 году

Основатель краудлендинговой платформы Lender Invest Дмитрий Исаков предупредил, что руководство США во главе с Дональдом Трампом способно нанести серьезный удар по курсу рубля.

«Трамп, безусловно, может войти в историю как самый противоречивый президент США. Быстрая смена решений и приоритетов стала его визитной карточкой. Так и сейчас в отношении России он рассматривает два противоположных сценария: усиление санкционного давления и смягчение ограничительных мер», — напомнил Исаков.

Ранее в администрации Трампа заявляли, что усиление санкционного давления предполагает введение тарифов на все экспортируемые из РФ в США товары. В их числе уран, минеральные удобрения и ракетные двигатели. Кроме того, Белый дом готов вводить вторичные санкции против торговых партнеров РФ.

«В этом случае фондовый рынок, вероятно, обвалится в район 2200−2300 пунктов по ММВБ, рубль ослабнет к доллару и двинется к уровням 100−105 руб., ключевая ставка может вырасти к уровням 24−25%, экономический рост замедлится или перейдет в рецессию», — прогнозирует Исаков.

21 апреля Минэкономразвития РФ обнародовало новый прогноз по курсам валют в 2025 году. Средний курс доллара и курс в конце года ожидаются немногим ниже, чем прогнозируемые в случае введения санкций.

По оценке МЭР, средний курс доллара в 2025 году составит 94,3 руб. В конце года доллар будет стоить около 98,7 руб. В последующие годы курс американской валюты будет оставаться высоким: в 2026 году МЭР ожидает доллар в среднем по 100,2 руб., в 2027-м — по 103,5 руб. и к 2028 году — по 106 руб. за $1. Это связано с рядом факторов, в том числе торговым балансом России: при снижении экспорта импорт будет существенно расти.

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