Какая инфляция будет в РФ в 2024 году и как выросли цены в 2023-м

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что инфляция в России на протяжении всего 2024 года будет «на достаточно видимых уровнях» и составит выше 4%. Какую конкретно инфляцию ожидают в министерстве и как выросли цены в 2023 году?

Какой может быть инфляция в 2024 году

По словам Максима Решетникова, в среднем инфляция составит 2,7%, но к концу года она должна опуститься.

«Инфляция у нас декабрь к декабрю 7,5%, среднегодовая инфляция будущего года — 7,2%. Декабрь к декабрю 2024 года — 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год», — объяснил он.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2023 году в России с 5,3% в апрельской версии до 7,5%. На 2024 год прогноз изменился с 4% до 4,5%. Показатели на 2025 и 2026 годы остались прежними — на уровне 4%.

В пояснении к документу говорится, что повышение прогноза по инфляции на 2023 год связано с колебаниями курса рубля. По мнению ведомства, это отразится на ценах ближе к концу года, но в дальнейшем ситуация должна стабилизироваться. Более высокая инфляция может привести к тому, что индексация тарифов в 2024 году будет сильнее запланированного. Исходя из этого, ведомство повысило прогноз на 2024 год.

Как Центробанк повышал ключевую ставку

Российские банки последние месяцы поднимают ставки по кредитам, ипотеке и вкладам из-за роста ставки Центробанка. В этом году регулятор долго не предпринимал никаких действий, но из-за начавшегося летом ослабления рубля 21 июля он сначала поднял ключевую ставку с 7,5% до 8,5%, а затем — с 8,5% до 12%.

Третье повышение произошло 15 сентября. Регулятор увеличил ставку еще на один процентный пункт — до 13%. В ЦБ подчеркнули, что решение принято советом директоров из-за высокого инфляционного давления и реализации существенных проинфляционных рисков. В частности, был отмечен рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска.

Что независимый экономист сказал об инфляции в России

Экономист Дмитрий Потапенко заявил, что реальный рост цен в российских магазинах расходится со статистикой Минфина и Центробанка. По его словам, инфляция в реальности достигает 25–35%.

Потапенко считает, что поднятие ключевой ставки негативно отразится как на простых россиянах, так и на бизнесе. Он отметил, что кредиты станут еще более недоступными.

«Для простых граждан это подорожание ипотеки, кредитов и невозможность их получить. Мы недавно говорили про легкий ипотечный бум, так вот эта мера собьет этот бум или сведет его практически на нет», — пояснил эксперт.

Как будут проиндексированы пенсии в 2024 году

Размер индексации страховых пенсий в России в 2024 году составит 7,5%. Проект бюджета Социального фонда на 2024–2026 годы был одобрен 22 сентября на заседании правительства. Это первый бюджет, сформированный после объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единую структуру и внедрения единого тарифа страховых взносов для работодателей.

В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих граждан вырастет на 1,6 тысячи рублей и составит 23,4 тысячи рублей. Предыдущая версия бюджетных проектировок предполагала средний размер пенсии в 22,8 тысячи рублей.

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