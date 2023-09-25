Россиянам пообещали высокую инфляцию в 2024 году Решетников: инфляция в 2024 году будет на достаточно видимых уровнях

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Инфляция в России на протяжении всего 2024 года будет на достаточно видимых уровнях, заявил в ходе выступления в Совете Федерации глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, которые цитирует ТАСС, в среднем инфляция за год составит 7,2%, однако к концу года она должна опуститься.

Инфляция у нас декабрь к декабрю 7,5%, среднегодовая инфляция будущего года — 7,2%. Декабрь к декабрю 2024 года — 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год, — сказал Решетников.

Ранее глава Минэка заявлял, что в период с 2024 по 2026 год социальные выплаты в России будут индексироваться по уровню фактической инфляции. Он отметил, что к концу 2023 года инфляция несколько подрастет, однако в дальнейшем она замедлится.

До этого Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13%. В Банке России пояснили, что решение было принято советом директоров на фоне высокого инфляционного давления и реализации существенных проинфляционных рисков. В частности, был отмечен рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска товаров в стране. Меры ЦБ направлены на ограничение отклонения показателей инфляции от целевого уровня в 4%. Предполагается, что его удастся достичь в 2024 году.