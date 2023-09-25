СМИ узнали, насколько россиянам повысят пенсии в 2024 году «Коммерсант»: размер индексации страховых пенсий в 2024 году составит 7,5%,

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размер индексации страховых пенсий в России в 2024 году составит 7,5%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда. Таким образом, средний размер выплаты по старости у неработающих составит 23,4 тысячи рублей.

По информации издания. проект бюджета Социального фонда на 2024-2026 годы был одобрен 22 сентября на заседании правительства. Это первый бюджет, сформированный после объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единую структуру и внедрения единого тарифа страховых взносов для работодателей.

В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих граждан вырастет на 1,6 тысячи рублей и составит 23,4 тысячи рублей. Предыдущая версия бюджетных проектировок предполагала средний размер пенсии 22,8 тысячи рублей

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что с 2025 года страховые пенсии будут индексироваться два раза в год. По ее словам, с 1 февраля выплаты увеличат на годовой процент инфляции, а с 1 апреля — на фактическое значение роста доходов социального фонда РФ.

В свою очередь доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что максимальный размер пенсии в России — нескольких сотен тысяч рублей в месяц — у заслуженных летчиков, космонавтов и госслужащих высшего ранга. При этом экономист отметила, что размер заработной платы в период работы влияет на выплаты по старости, но не гарантирует «самой большой пенсии». На нее скорее могут претендовать участники программ корпоративных пенсионных накоплений.