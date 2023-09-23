В Госдуме заявили об индексации некоторых пенсий дважды с 2025 года Бессараб: с 2025 года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год

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С 2025 года страховые пенсии будут индексироваться два раза в год, заявила URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, 1 февраля их увеличат на годовой процент инфляции, а 1 апреля повысят на фактическое значение роста доходов Социального фонда РФ.

Начиная с 2025 года предусмотрено повышение (страховых пенсий по старости — NEWS.ru) дважды. С 1 февраля 2025 — на годовой процент инфляции и с 1 апреля — на фактическое значение роста доходов, — сказала Бессараб.

Ранее стало известно, что правительство РФ поддержало законопроект, разрешающий прабабушкам и прадедушкам брать опеку над несовершеннолетними правнуками и даже совершеннолетними, но признанными недееспособными. В этом случае им увеличат фиксированную выплату к страховым пенсиям по инвалидности и старости.

Как рассказал один из разработчиков законопроекта, депутат Андрей Исаев, бывают случаи, когда у ребенка осталась только прабабушка, являющаяся дееспособной, но так как законодательство не предусматривает опекунства, ребенок вынужден отправиться в детский дом. По его словам, предложенный законопроект должен решить данную проблему.