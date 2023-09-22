В России увеличат пенсии прабабушкам и прадедушкам с иждивенцами «Известия»: прабабушкам и прадедушкам хотят разрешить брать опеку над правнуками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ поддержало законопроект, разрешающий прабабушкам и прадедушкам брать опеку над несовершеннолетними правнуками и даже совершеннолетними, но признанными недееспособными, сообщают «Известия». По данным издания, в этом случае им увеличат фиксированную выплату к страховым пенсиям по инвалидности и старости.

Законопроект направлен на обеспечение равных прав всех категорий опекунов, — цитирует издание пресс-службу правительства.

В настоящее время в роли опекунов для несовершеннолетних сирот или совершеннолетних, признанных недееспособными, могут выступать лишь тети, дяди, братья, сестры, бабушки и дедушки. Как рассказал один из разработчиков законопроекта, депутат Андрей Исаев, бывают случаи, когда у ребенка осталась только прабабушка, являющаяся дееспособной, но так как законодательство не предусматривает опекунства, ребенок вынужден отправиться в детский дом. По его словам, предложенный законопроект должен решить данную проблему.

Исаев добавил, что предполагается внести поправку о том, что прабабушкам и прадедушкам разрешат становиться опекунами в случае, если им не исполнилось 80 лет и если они сами не люди с инвалидностью.

Издание также напомнило, что страховая часть пенсии вычисляется индивидуально для каждого человека, фиксированная же выплата является надбавкой, которую прибавляют к этой сумме. В 2023 году ее размер составляет 7567 рублей в месяц. За каждого иждивенца опекуны-пенсионеры получают треть от фиксированной выплаты.

Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала NEWS.ru, что условия усыновления ребенка одинокой женщиной практически не отличаются от предъявляемых супружеской паре. По ее словам, девушка должна быть здорова и дееспособна, а также иметь стабильный доход и постоянное место жительства. Кроме того, потенциальные опекуны проходят медицинское освидетельствование, результаты которого передают в органы опеки.