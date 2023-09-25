Россиянам рассказали о получателях самой большой пенсии Доцент Иванова-Швец: право на максимальную пенсию имеют летчики и госслужащие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максимальный размер пенсии в России — нескольких сотен тысяч рублей в месяц — у заслуженных летчиков, космонавтов и госслужащих высшего ранга, заявила агентству ПРАЙМ доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, также еще одна категория россиян, может претендовать на высокие выплаты.

Экономист отметила, что размер заработной платы в период работы влияет на выплаты по старости, но не гарантирует «самой большой пенсии». На нее скорее могут претендовать участники программ корпоративных пенсионных накоплений. Иванова-Швец указала на то, что существуют различные варианты формирования дополнительной пенсии, когда на счет работников делаются отчисления работодателем.

Чем больше стаж работы в компании, тем выше пенсия. Она будет соизмерима с пенсиями рядовых депутатов и чиновников. Размер такой выплаты в среднем — от 50 до 100 тысяч рублей, — подчеркнула экономист.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что с 2025 года страховые пенсии будут индексироваться два раза в год. По ее словам, с 1 февраля выплаты увеличат на годовой процент инфляции, а с 1 апреля — на фактическое значение роста доходов социального фонда РФ.