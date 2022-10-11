Эксперты ждут подорожания кредитов и ипотеки Из-за частичной мобилизации ставки пошли вверх, и это только начало

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне мобилизации банки начали повышать ставки по кредитам и ипотеке. Эксперты считают, что этот рост продолжится, и объясняют ситуацию новыми рисками для банков. Ведь клиенты теперь могут уйти не только на фронт, но и на кредитные каникулы. Что повлияет на кредиты в будущем и ждать ли их удорожания, расскажет NEWS.ru.

Как растут потребительские ставки

После объявления частичной мобилизации потребительские кредиты стали менее доступны, пишет РБК со ссылкой на данные «Финуслуг». Если точнее, средняя ставка выросла на 1,3 процентных пункта —- до 19,3% годовых буквально за неделю, с 26 сентября по 6 октября. При этом необеспеченные кредиты на разные цели выросли на 1,7 п. п. — почти до 20,5%, а залоговые кредиты (в том числе с обеспечением в виде авто или недвижимости) — на 0,5 п. п., до 16,72%.

Резкий рост потребительских ставок фиксируют впервые с конца мая, отмечает издание. А с начала сентября средняя ставка по потребкредитам в топ-20 банков и вовсе почти не менялась, оставаясь на уровне 18%

Как растут ипотечные ставки

Ипотечные ставки тоже растут. По данным «Коммерсанта», вслед за «Сбером» ставку на жилищные кредиты на 0,5 п. п. поднял и ВТБ. Теперь оба банка будут выдавать ипотеку под 10,4–10,5% годовых. В «Сбере» говорят, что сохранят все возможные дисконты, а на их решение повлияли рыночные условия. Ранее ставки подняли Альфа-Банк, МКБ, банки «Зенит», «Уралсиб» и Газпромбанк.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Прогнозы на будущее

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин:

В большей степени на изменение ставок по потребкредитам повлияла мобилизация. Она повлекла за собой закрытие счетов и обналичивание банковских депозитов. Из-за снижения объемов депозитов у банков могут возникать проблемы с выдачей денег по вновь выдаваемым кредитам. Чтобы удержать вкладчиков, банки вынуждены пересматривать депозитную политику, а как следствие, и кредитную. Будут ли пересматривать ставки дальше, пока сказать сложно. Очень многое зависит от макроэкономической ситуации и от того, переведут ли экономику на военные рельсы.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин:

Количество невозвратных кредитов будет расти, и будет расти число клиентов [в том числе мобилизованных], получивших кредитные каникулы. Все это увеличивает риски банковской сферы и выражается в росте кредитных ставок. Можно ожидать и дальнейший рост. Мобилизация будет расширяться, а вместе с этим будет увеличиваться количество рисков банковской сферы. В долгосрочном плане на повышение ставок по кредитам влияет падение доходов населения. Показательным будет январь 2023 года. Именно тогда заработают основные санкции, которые вводят ограничение на экспорт ресурсов из России. Это может вылиться в безработицу в нефтегазовом секторе. Далее все пойдет по цепочке: падение доходов — рост просрочки по кредитам — рост рисков в банковской сфере — повышение ставок по кредитам.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

Кредитные ставки банков зависят от ключевой ставки ЦБ, общей инфляции, стоимости привлечения ресурсов, рисков заемщиков и прочих факторов. Первая группа факторов, связанная с инфляцией и процентом ЦБ, в последнее время практически не меняется. Но значимо изменились риски и условия фондирования на рынке. Это напрямую связано с частичной мобилизацией. Именно это вынуждает банки повышать проценты по кредитам. Вместе с тем привлечение средств становится для банков дороже (они вынуждены давать высокие ставки для вкладов. — NEWS.ru). Эти процессы могут продолжиться, и ставки в банках будут повышаться. Каким будет этот рост, будет зависеть от общей конъюнктуры и спроса на кредиты.

Руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко:

Если цена кредита растет, то нужно смотреть либо на стоимость привлечения средств банками (ставки по вкладам. — NEWS.ru), либо на просрочку. А стоимость привлечения немного выросла. Как минимум банки перестали снижать ставки по вкладам. С другой стороны, мы видим быстрорастущий рынок банкротств.

Заемщик все чаще выбирает самый простой для себя вариант — набрать кредитов и пойти банкротиться. Падает уровень доходов, растут риски невозврата денежных средств со стороны мужчин, призванных на службу по мобилизации. Будут или не будут расти ставки? Что касается ипотеки, то главный вопрос заключается в том, готов ли будет клиент продолжать нести долгосрочную ношу в виде ежемесячного платежа.

Как ЦБ снижает риски

С 1 октября ЦБ повторно ужесточил правила выдачи необеспеченных кредитов (до этого новые требования появились 1 июля). Теперь выдача кредитов менее выгодна российским банкам. С 1 октября к новым ссудам они должны применять повышенные макропруденциальные надбавки. То есть страховаться, резервировать больше денег на случай невыплаты кредита. Фактически это значит, что сильно закредитованным заемщикам теперь станет сложнее и дороже получить кредит.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, с 1 декабря Банк России вводит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам, где первоначальный взнос составляет менее 10%. Эта мера, считают в ЦБ, тоже позволит избежать потрясений для банков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже отмечала, что околонулевые ипотечные ставки от застройщиков вводят клиентов в заблуждение. Ведь из-за этого люди часто приобретают жилье по завышенной стоимости (пусть и с доступным ежемесячным платежом).