ЦБ сохранил ключевую ставку: как это повлияет на кредиты, вклады и рубль Регулятор не видит влияния слабого рубля на цены в России

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Она остается неизменной уже шесть месяцев — с 16 сентября 2022 года. Эта пауза регулятора затянулась, а между тем от ключевой ставки зависят проценты по кредитам и вкладам, доходность ОФЗ и курс рубля. Как на них повлияет сегодняшнее решение ЦБ — в материале NEWS.ru.

Что решил Центробанк

На заседании совета директоров в пятницу Банк России решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне. Последний раз регулятор менял ставку в сентябре прошлого года: тогда показатель снизился с 8% до 7,5%. С тех пор ставка не менялась.

Принимая решение о ставке, ЦБ в первую очередь смотрит на уровень инфляции. В феврале годовой темп прироста потребительских цен снизился до 11,0% (после 11,8% в январе), а ослабление рубля пока мало повлияло на цены, сообщает регулятор.

С прошлого заседания совета директоров ЦБ 10 февраля ставки по кредитам и депозитам и доходности облигаций «существенно не изменились», добавляет регулятор.

При усилении проинфляционных рисков ЦБ обещает подумать о повышении ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему ключевая ставка так важна

От ключевой ставки зависят не только цены на товары и услуги (то есть инфляция), но и проценты по кредитам и вкладам, а также курс рубля.

Так, при ее повышении ставки по кредитам и депозитам растут, инфляция снижается, старые облигации федерального займа (ОФЗ) падают в цене (потому что ставки доходности у новых облигаций поднимутся вслед за КС), а рубль укрепляется. Акции тоже могут упасть, потому что деньги становятся слишком дорогими, чтобы рисковать ими, инвестируя в ту или иную компанию.

При снижении ключевой ставки, наоборот, стоимость кредитов падает, доходность по вкладам сокращается, инфляция растет, также растут акции и старые облигации, но ослабевает рубль.

Как решение ЦБ повлияет на рубль

NEWS.ru попросил аналитиков и финансистов дать прогноз о том, как сохранение ключевой ставки может повлиять на рынок сегодня.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер:

Рубль, по идее, должен испытывать прилив сил на фоне сигналов к повышению ключевой ставки, но более значимым для нацвалюты сейчас являются экспортно-импортные потоки и дефицит бюджета. Пока видим лишь снижение курса рубля до минимумов апреля прошлого года. Повышения спроса на рубль, то есть продажи валютной выручки экспортерами, по-прежнему нет, но это может произойти через месяц-два. Ожидаем постепенного восстановления курса рубля на фоне сокращения темпов госзатрат, уменьшения скидки Urals к Brent, дальнейшей адаптации бизнеса к западным выпадам и переориентации на Восток. В течение недели курсы должны вернуться к 75 руб. за доллар США, к 80 руб. за евро и под 11 руб. за юань.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров:

Уровень ключевой ставки сейчас практически не влияет на курс российской валюты. Этот фактор важен в условиях мягкого контроля за движением капитала, когда иностранные инвесторы ищут возможности кэрри-трейда в России (это стратегия получения прибыли за счет разницы ставок на кредиты и депозиты в разных странах. — NEWS.ru.). Сегодня определяющим фактором для курса рубля является динамика цен на нефть. И с учетом существенного проседания нефтяных котировок в течение этой недели (на 10%, до $74,9 за баррель Brent) можно ожидать, что с некоторым лагом и курс российской валюты начнет подбираться к отметкам в 78–80 руб. за доллар США.

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров:

Для курса рубля решение ЦБ сохранить ставку носит нейтральный характер. Сейчас для национальной валюты большее значение имеют котировки нефти, настроения на мировых рынках капитала, уровень экспортных доходов страны и дефицита бюджета.

Что будет со ставками по кредитам и вкладам

Михаил Зельцер:

У ставок по вкладам и кредитам сейчас нет драйверов к удешевлению. Напротив, не исключается незначительное удорожание кредитов (как ресурсов для развития бизнеса. — NEWS.ru.) и аккуратное повышение доходности банковских депозитов. Пока проинфляционные факторы все же доминируют, и стоимость ресурсов не может снижаться.

Алексей Федоров:

Максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков в России (7,67% на начало марта) продолжит медленное снижение к уровню ключевой ставки в 7,50%. А вот процентные ставки по кредитам до следующего заседания ЦБ 28 апреля, скорее всего, останутся неизменными из-за сохранения рисков для российской экономики. То есть по кредитам до одного года средняя ставка составит 19,0–19,5%, по кредитам свыше года —- 12,5–13,5%.

Федор Сидоров:

Российские банки постепенно повышают ставки по кредитам с начала года, ожидая повышения ставки регулятора. Теперь банки вслед за ЦБ возьмут паузу в оценке текущей ситуации, и, вероятнее всего, ставки по кредитам расти не будут. По депозитам ситуация также пока остается без изменений.

Какую доходность принесут облигации и акции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Зельцер:

Цены облигаций вряд ли пока будут расти. При этом в случае снижения цен бумаг можно будет ставить на перспективу долгосрочного уменьшения темпа инфляции (а значит, и уменьшения ключевой ставки. — NEWS.ru). То есть прикупить ОФЗ по более привлекательным ценам (так как после снижения ключевой ставки доходность новых бумаг снизится. — NEWS.ru). Вероятно, такая возможность еще представится. Акции сейчас не учитывают ключевую ставку в своих моделях стоимости. Есть иные факторы — скрытой отчетности компаний, влияния санкций, неопределенности с дивидендами. При этом текущие цены бумаг явно занижены относительно своего фундаментального внутреннего курса. В перспективе года индекс МосБиржи может еще показать двузначную доходность. Акцент по-прежнему стоит делать на банки и ИТ-сектор.

Алексей Федоров:

При отсутствии внешних шоков динамика доходностей ОФЗ во многом будет определяться активностью заимствований Минфина России. Если уровень активности сохранится, а это наиболее вероятный сценарий, то доходность по краткосрочным ОФЗ продолжит подрастать, а вот по длинным останется неизменной.

Федор Сидоров: