Bloomberg: Россия находится «в нескольких часах» от дефолта

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Россия находится всего «в нескольких часах» от дефолта, сообщает Bloomberg. По данным агентства, вечером 26 июня заканчивается льготный период для просроченных платежей по облигациям на сумму около $100 млн, заблокированных из-за санкций. Если инвесторы не получат деньги к установленному сроку, в понедельник утром может произойти дефолт, добавил автор статьи.

Россия теперь находится всего в нескольких часах от драматического момента в финансовой битве, которую США и другие страны ведут против Кремля. Для России это будет первый дефолт после того, как большевики отказались от долгов царской эпохи в 1918 году, — говорится в публикации.

Отмечается, что рынки столкнулись с «уникальным сценарием» неплатежеспособного заемщика в лице России, у которого есть желание и ресурсы для платежа по облигациями, но нет возможности, так как в мае США «закрыли лазейку», которая позволяла американским инвесторам получать платежи по суверенным облигациям.

Ранее Bloomberg сообщал, что владельцы российских еврооблигаций 27 мая не получили выплаты в евро и долларах на сумму в размере $100 млн. В итоге наступил 30-дневный льготный период, в течение которого власти РФ должны были исправить возникшую ситуацию. Также, по данным агентства, из-за просрочки России придется выплатить $3,2 млрд в качестве страховки.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Национальный расчетный депозитарий, являющийся платежным агентом по еврооблигациям РФ, попал под санкции, а страны-эмитенты других резервных валют ввели запрет на расчеты по госдолгу, поэтому у Москвы не осталось иных способов выплат, кроме как в рублях. Он пояснил, что позже эти выплаты будут конвертироваться в национальную валюту держателей облигаций.

22 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временных выплатах по евробондам в рублях. Силуанов призвал не верить заявлениям недружественных стран о дефолте в России. Он подчеркнул, что Москва в состоянии обслуживать госдолг и будет стремиться это делать.