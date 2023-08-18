Биткоин рухнул до $26,5 тысяч на фоне падения индекса S&P 500

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Стоимость биткоина на криптовалютном рынке резко снизилась, о чем свидетельствуют данные платформы Investing. В конце прошлой торговой сессии котировки опускались ниже $25 тысяч, после чего восстановились до $26,5 тысяч. Снижение составило порядка 9%.

Снижение стоимости ключевой криптовалюты произошло на фоне падения индекса S&P 500. Снижение за последние несколько дней фактически нивелировало весь рост прошлого месяца. Скептицизм на рынке наблюдается после того, как были обнародованы протоколы июльского заседания ФРС, согласно которым американский регулятор намерен повышать ключевую ставку.

В июне стоимость одного биткоина превысила $30 тысяч впервые с начала апреля. Всего за сутки он подорожал на 10,47%. До этого ниже 87 центов обвалился USD Coin. Это произошло после того, как компания CoinDesk заявила, что у нее есть $3,3 млрд, связанных с рухнувшим банком Силиконовой долины. Виртуальная валюта, известная как стейблкоин, была предназначена для торговли ровно за доллар, но в связи с обстоятельствами отвязалась от официального курса. Стейблкоин был обеспечен реальными долларами США и краткосрочным государственным долгом и лежит в основе торговли криптовалютой. Банк занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов