Биткоин резко вырос до $30 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость одного биткоина превысила $30 тысяч впервые с начала апреля, следует из данных онлайн-торгов. По информации биржи Binance, биткоин по состоянию на 18:55 подорожал на 10,47% за сутки — до $29 886. Несколькими минутами ранее стоимость криптовалюты превысила $30 тысяч.

По информации специализированного портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену криптовалюты более чем по 20 онлайн-биржам, стоимость биткоина в течение дня росла на 10,52%, ее среднее значение — $29 870. Динамика также приводится за сутки.

Стоимость биткоина 10 апреля выросла до $29,173 тысячи. По данным биржи Coindesk, этот показатель был на 4,49% больше, чем днем ранее. После этого стоимость биткоина начала постепенно снижаться, однако 19 апреля криптовалюта смогла пробить отметку в $30 тысяч.

Как заявил ранее в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов, в растущие сегодня криптовалюты можно вложить 3–5% денег, свободных для инвестиций. Он отметил, что если биткоин будут активно покупать и его курс пройдет психологическую отметку в $25 тысяч, это событие откроет дорогу к зоне в $29–30 тысяч.