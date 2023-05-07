Загадочная смерть звезды «Убойной силы» Тютрюмова: чем он запомнится 7 мая заслуженный артист России Александр Тютрюмов умер в возрасте 64 лет

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Тютрюмов

В воскресенье, 7 мая 2023-го, стало известно о смерти заслуженного артиста России Александра Тютрюмова в возрасте 64 лет. Он прославился участием в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности». У актера остались жена и двое детей. Чем Тютрюмов запомнится коллегам и зрителям — в материале NEWS.ru.

Что известно о биографии Тютрюмова

Александр Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области, где с 14 лет играл в местном театре. Окончил индустриально-педагогический техникум, позже получил высшее экономическое и политическое образование, а также учился во ВГИКе на курсе «Продюсер кино и телевидения». Состоял в Союзе кинематографистов России и Санкт-Петербургской гильдии киноактеров.

Также Тютрюмов был доцентом кафедры продюсирования кино и телевидения в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, где преподавал дисциплину «Мастерство продюсера кино и телевидения», занимал должность генерального продюсера кинокомпании «АТК-Студио».

Какие роли сделали Тютрюмова знаменитым

Дебютным проектом в кино для Тютрюмова стал фильм 1996 года «Операция „С Новым годом!“», но наибольшую известность артисту принесли роли подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и бандита Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности». Всего на счету Тютрюмова свыше 90 ролей в полнометражных лентах и сериалах: «Цветы календулы» (1998), «Золотой теленок» (2005), «Мастер и Маргарита» (2005), «Закон зайца» (2007), «Укрощение строптивых» (2009), «7 главных желаний» (2013), «Бесславные придурки» (2015), «Инспектор Купер. Невидимый враг» (2017), «Подкидыш» (2019) и другие.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александр Тютрюмов

Как вспоминают Тютрюмова Селин и Мельникова

«[Тютрюмов] жизнь любил, людей любил, его любили — самое главное. Он любил и был любимым. Он успешный, никогда не слышал от него нытья, „не могу“, „не знаю“. „Подумаю“, „сделаем“, „позвоним“, „приезжай“ — вот так всегда. Крайне позитивный человек был», — рассказал NEWS.ru коллега артиста, звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Сергей Селин.

Собеседник подчеркнул, что новость о смерти Тютрюмова стала для него потрясением, и назвал покойного ближайшим другом и соратником.

Актриса Анастасия Мельникова — также участница проекта «Улицы разбитых фонарей» — разрыдалась, когда узнала о смерти своего коллеги по цеху. Она рассказала NEWS.ru, что хорошо знала Тютрюмова, однако дать комментарий из-за шокировавшей ее новости была не в силах.

Что Тютрюмов говорил про себя и свою семью

В интервью «Московскому Комсомольцу» Тютрюмов признался, что хотел стать актером с детства, но о режиссерском кресле никогда не думал, а продюсером стал, так как имел два высших экономических образования и позже окончил ВГИК по направлению «продюсер кино и ТВ».

«Дебют [на ТВ] мой состоялся в первом сезоне „Улиц разбитых фонарей“ — в одной из серий сыграл адвоката. Потом меня заметил Александр Рогожкин — предложил роль в фильме „Блокпост“. А Сергей Снежкин пригласил на фильм „Цветы календулы“. Вот этой ролью горжусь, она действительно интересная, красивая... За что я даже приз получил на международном кинофестивале. Это можно назвать отправной точкой моего более профессионального, творческого пути как актера», — отметил Тютрюмов.

Актер называл себя «не очень стеснительным человеком с тремя недостатками: красотой, умом и скромностью». Артист пошутил, что о своей скромности «может говорить часами».

Тютрюмов в 2021-м также стал героем передачи «Пока все дома» на «России 1», где рассказал о тяжелой болезни дочери Анны — после операции на позвоночнике из-за межпозвоночной грыжи женщина большую часть времени вынуждена была проводить в постели.

Также Тютрюмов рассказал о семейной традиции называть детей именами на букву А: сын Артем, дочь Анна, внуки Арсений и Архип.

Что Тютрюмов говорил про Россию и СВО

В январе 2023-го в интервью «Аргументам и фактам» Тютрюмов отметил, что не мыслит своей жизни без России, не собирается менять страну проживания и «даже в страшном сне» представить не может переезд. Актер тогда добавил, что «с пониманием и одобрением» относится к проведению РФ специальной военной операции на Украине.

«Я вообще не мыслю себя без России. Говорю это не для пафоса. Да, я побывал в путешествиях во многих странах, но менять Россию на другую страну — да это в страшном сне даже мне не приснится! <...> Я готов пойти служить Родине, к специальной военной операции отношусь с пониманием и одобрением и считаю, что все правильно сделано», — рассказывал Тютрюмов.

Артист подчеркнул, что хотел принять участие в боевых действиях в Афганистане (1979–1989), но письменные заявления результата не принесли.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александр Тютрюмов

«В свое время, когда был Афганистан, я писал заявление, чтобы меня туда отправили. На сегодняшний день по возрасту я не подхожу для службы, но готов пойти, если бы меня взяли. Сейчас нам нужно держаться вместе. И мне стыдно за нашу молодежь — что некоторые из них бегут от мобилизации, не желая служить Родине. У них рассуждения такого плана: „Я за кого-то должен воевать?“ Да не за кого-то, а за Россию-матушку! Которую пробуют дербанить националисты и Запад», — заявлял Тютрюмов. Артист также выразил уверенность, что у России «все будет хорошо».

Почему умер Александр Тютрюмов

Точная причина смерти Александра Тютрюмова на данный момент неизвестна. По словам коллег, он никогда не жаловался на серьезные проблемы со здоровьем, поэтому его уход стал для всех неожиданностью.

Декан факультета экранных искусств Института кино и телевидения Павел Данилов рассказал «Фонтанке», что актер умер утром 7 мая.

«По моей информации, он скончался скоропостижно, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Это был замечательный жизнерадостный человек, который входил всегда в аудиторию с улыбкой и менял мир вокруг себя, настраивая всех на позитивную волну», — отметил педагог.