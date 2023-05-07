«Никогда не слышал от него нытья»: Селин об умершем Тютрюмове Актер Селин назвал артиста Тютрюмова крайне позитивным человеком

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Селин

Заслуженный артист России Александр Тютрюмов был крайне позитивным человеком, рассказал NEWS.RU его коллега по сериалу «Убойная сила» актер Сергей Селин. По его словам, продюсер был успешен, любим и силен духом — коллеги по цеху никогда не слышали от него нытья.

Жизнь любил, людей любил, его любили, самое главное. Он любил и был любимым. Он успешный, никогда не слышал от него нытья, «не могу», «не знаю». «Подумаю», «сделаем», «позвоним», «приезжай» — вот так всегда. Крайне позитивный человек был, — сказал Селин.

Актер оказался потрясен известием о смерти коллеги. Селин рассказал, что Тютрюмов был его ближайшим соратником и другом.

Я сейчас нахожусь в Чечне, в Грозном, мое хорошее настроение улетучилось. Даже слов нет, я даже не знаю, что сказать. Я не верю этому, просто не верю, — сказал актер.

О смерти Тютрюмова стало известно 7 мая, артист скончался в возрасте 64 лет. Причина смерти актера не называется. Известно, что тяжелых заболеваний у него не было. У Тютрюмова остались жена и двое детей.

Артист известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности».

Актриса Анастасия Мельникова разрыдалась, когда узнала о смерти своего коллеги по цеху. Она рассказала NEWS.ru, что хорошо знала Тютрюмова, однако дать комментарий из-за шокировавшей ее новости отказалась.