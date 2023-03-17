«Всю эту публику — Макаревича, Пугачеву — Эдуард Лимонов презирал» 17 февраля исполнилось три года со дня смерти писателя, политика Эдуарда Лимонова

Фото: Sergei Aristarkhov/Global Look Press

Эдуард Лимонов

17 февраля — три года со дня смерти Эдуарда Лимонова (1943-2020). К этой дате и юбилею (22 февраля Лимонову исполнилось бы 80 лет) его друзья и соратники открыли в Москве выставку, где представили вещи, фотографии и инсталляции, связанные с его личностью. Об отношении Лимонова к представителям шоу-бизнеса, которых «он презирал», его пророчествах о Крыме, Донбассе, Украине, прогнозах о будущем России NEWS.ru рассказал Михаил Аксель, один из организаторов выставки, координатор партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова».

Что Лимонов говорил о Донбассе и Украине

— Эдуард Лимонов предвидел острый конфликт между Россией и Украиной. Еще в 1992 году он говорил (есть соответствующее видео), что «это сейчас отношения между русскими и украинцами еще более или менее дружественные». Но предрекает, что из-за поднимающего голову национализма на Украине ситуация будет меняться в худшую сторону. Он с убежденностью говорит о том, что «надо было сразу же защитить права 12 миллионов русских людей на Украине, оговорить их права».

Почему Украине должен принадлежать Крым? Почему им должна принадлежать Харьковская область? Почему им должен принадлежать Донбасс? — задавался вопросом Эдуард Лимонов.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Эдуард Лимонов

О том, что Крым, Донбасс и Харьков — это русская территория, он публично заявлял еще в ельцинские времена. Лимонов предрекал военный конфликт между Россией и Украиной при поддержке Украины Западом. В 1990-е люди чуть ли не пальцем крутили у виска, когда он об этом говорил, считали его позицию маргинальной. Россия и Украина были братскими государствами. Какой военный конфликт, вы о чем?

Лимонов выступал за защиту и поддержку русских, находящихся за рубежом. Сейчас то, о чем он говорил десятилетия назад, стало мейнстримом.

Российское государство, к сожалению, пока не переосмыслило интеллектуальное наследие Эдуарда Лимонова. Но я думаю, что политическая ситуация, да и вообще жизнь заставят по другому взглянуть на его пророческие высказывания.

Но я бы не стал сравнивать предсказания Эдуарда Лимонова с пророчествами Владимира Жириновского (1946-2022), о которых также заговорили после его смерти. Безусловно, у Жириновского было очень много верных прогнозов. Но я думаю, что они по большей части связаны с его информированностью. Жириновский все-таки был человеком от власти и имел очень много источников информации. А у Лимонова источником его прогнозов был его жизненный путь, путь борца, который рефлексирует над миром, над собой и над тем, что будет происходить с Россией.

Все прекрасно помнят, что даже в эмиграции он оставался искренним патриотом. В отличие от большей части людей, которые покинули Советский Союз, он никогда не хаял родину, всегда дискутировал на этот счет с остальной эмигрантской тусовкой.

Про Макаревича и Пугачеву

— Кстати, в свое время именно члены нашей партии сорвали концерт Андрея Макаревича (признан в РФ физлицом-иноагентом). (В сентябре 2014 года лимоновцы забросали Андрея Макаревича помидорами и яйцами на сцене Московского международного дома музыки, обвинив в поддержке Украины. — NEWS.ru).

Член нашей партии Олег Миронов отсидел три года за срыв концерта Макаревича в Москве. Сейчас Олег является добровольцем и участвует в боевых действиях на Донбассе. Кстати, ребята дали ему позывной «Макаревич».

Конечно всю эту публику — звезд шоубиза — Лимонов презирал. Вот эти все люди типа Макаревича и Пугачевой, которые находились в России и были обласканы властью и создавали якобы официальную культуру... Да кому она теперь интересна? Их «голубые огоньки» на Новый год смотреть было невозможно. Эта якобы элита оказалась временщиками. Случился военный конфликт — и что они сделали? Уехали из страны. Лимонов уехал из страны в свое время, потому что не хотел стучать в КГБ. А эти уезжают и оттуда хают родину и русский народ. Лимонов этих временщиков искренне ненавидел и презирал. Он считал их трусами и врагами.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Андрей Макаревич и Алла Пугачева

«Фильм Серебренникова о Лимонове — позорище»

— Я пытался смотреть новый фильм Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке» (содержащий интимные эксперименты главного героя, включая нетрадиционные отношения. — NEWS.ru). Несколько минут только выдержал.

Мразотное абсолютно произведение. Понятно, что человек — Серебренников — пытается для своей либеральной публики урвать то, что им больше всего близко, из художественных произведений Лимонова. Фильм присутствует на каких-то полулегальных Интернет-ресурсах.

Надеюсь, в Россию этот фильм не пустят из-за нового закона о запрете пропаганды ЛГБТ, и его увидит небольшое число людей.