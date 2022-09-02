«Не считаю себя виноватым»: Макаревич о признании иноагентом Макаревич заявил, что не считает себя иноагентом

Рок-музыкант Андрей Макаревич в разговоре с NEWS.ru прокомментировал решение Минюста о внесении его в список физлиц-иноагентов. По словам певца, он не считает себя в чем-то виноватым и об этом никакого официального уведомления ему не приходило.

Виноватым себя не считаю, не считаю себя не ино и не агентом. Мне официально никто не сообщил, я вот вас узнаю такие вещи, от журналистов. Наверное, надо посоветоваться с юристами или наплевать и забыть, — сказал Макаревич.

2 сентября Министерство юстиции России расширило список физлиц-иноагентов, добавив туда музыканта и лидера группы «Машина Времени» Андрея Макаревича, украинского журналиста Дмитрия Гордона, журналистку Екатерину Гордееву и других.

Кроме того, ведомство добавило в список СМИ-иноагентов шесть человек и одну организацию, включая телеведущего Михаила Шаца и политика Юлию Галямину.

В середине августа Минюст включил в список нежелательных организаций в России «Канадский украинский конгресс», «Институт Макдональда-Лорье» и «Украинскую национальную федерацию Канады».