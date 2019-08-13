https://static.news.ru/photo/d9df3384-bdd1-11e9-8950-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Лимонов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Писатель и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, чьи соратники неоднократно попадают под дубинки ОМОНа, усомнился в жёстких действиях властей во время разгонов демократических протестов в Москве. В частности, он упомянул активистку Дарью Сосновскую, которую во время задержания силовики били в живот и по голове.

Сосновскую Лимонов назвал в своём ЖЖ «замечательной девушкой», которой «безымянный полицейский занырнул кулаком в живот».

В живот, а обнаружена у неё «закрытая черепно-мозговая травма». Это как же так? Где живот, а где череп? Травмы живота не обнаружено. Это как же так? — задался вопросом Лимонов.

Он отметил, что и власти, и оппозиция «определяют правонарушения по видео».

Иногда [видео] совпадает, иногда нет. Но удар в живот не может вызвать черепно-мозговую травму. Не может! Тогда в чём обвиняют полицейского? Тогда не в чем его обвинять, — полагает лидер «Другой России».

Также он назвал ненормальным поведение «неолибералов», которые якобы намеренно раздувают из задержаний скандалы. Этим людям, как полагает писатель и политик, нужны информационные поводы и картинки, которые будут дальше продвигаться в СМИ, пишет « Полит-эксперт ».

Мент бьет кулаком в живот девушке. pic.twitter.com/vhHZUix8UV — Ян Кателевский (@ya_YANson) 10 августа 2019 г.

Как писал News.ru, задержанная и избитая силовиками на митинге 10 августа в Москве активистка Дарья Сосновская обратилась в следственное управление по Центральному административному округу столицы. Девушка написала заявление о преступлении, совершённом в отношении неё сотрудником МВД, который при задержании ударил её сначала в живот, а затем по голове.

Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб мягких тканей головы и грудной клетки. Девушку госпитализировали, из-за этого она не явилась 13 августа в суд, который должен рассматривать административное дело о якобы нарушении Сосновской «установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

В Росгвардии заявили, что ударивший Дарью Сосновскую силовик не работает у них. В столичном ГУ МВД начали проверку.