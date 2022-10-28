В Москве показали плакат с «отмененными» Пугачевой, Собчак и Ургантом

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Алла Пугачева, Максим Галкин, Земфира, Андрей Макаревич, Ксения Собчак, Чулпан Хаматова, Иван Ургант и другие звезды попали на плакат, где собраны, по мнению авторов постера, «отмененные» в России знаменитости. Картина была представлена на открытии круглого стола «Мобилизация культуры, или Культура отмены» с участием депутатов Госдумы, культурных и общественных деятелей, передает журналист NEWS.ru.

На большом плакате, показанном в информационном центре «Аврора» 27 октября, можно было увидеть Пугачеву, Галкина, Меладзе, Урганта, Ренату Литвинову, Земфиру, Кирилла Серебренникова, Семена Слепакова, Собчак и многих других знаменитостей. На самом верху — балерина Анастасия Волочкова, растянувшаяся в шпагате над Никитой Джигурдой. На плечах и груди шоумена — татуировки, в обеих руках — черепа.

Присутствие на плакате Волочковой и Джигурды вызвало недоумение участников и гостей круглого стола, поскольку балерина и шоумен, в отличие от остальных героев плаката, не критикуют СВО. Более того, Джигурда в последние месяцы регулярно посещает Донбасс и выступает перед российскими военнослужащими. Организаторы мероприятия объяснили, что постер выполнен в стиле известного полотна Ильи Глазунова (1930–2017) «Вечная Россия», на котором художник изобразил государственных, политических, военных деятелей, деятелей культуры и науки России разных эпох.

Авторы признались, что «не ставили своей целью собрать на плакате именно критиканов СВО», а стремились составить «среднее собирательное той культуры, которая до недавнего времени главенствовала в России». Организаторы заверили, что ни в свободную продажу, ни на выставки постер направляться не будет, а разработан «исключительно как внутреннее наглядное пособие».

Ранее РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что одна из героинь плаката, журналистка Собчак, не проходит подозреваемой и не имеет никакого статуса по уголовному делу о вымогательстве. Он подчеркнул, что в настоящий момент претензий к телеведущей нет.

26 октября Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию. В литовском Департаменте госбезопасности заявили, что она беспрепятственно смогла въехать на территорию страны, поскольку у нее есть израильский паспорт. Параллельно с этим в доме Собчак, расположенном в элитном поселке Горки-8 в Московской области, прошли обыски.

Отъезд журналистки из РФ мог быть связан с арестом коммерческого директора медиахолдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова, а также экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Им предъявлено обвинение по статье «Вымогательство имущества в особо крупном размере». По версии следствия, фигуранты вымогали 11 млн рублей у главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова.