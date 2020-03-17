https://static.news.ru/photo/989aa002-688a-11ea-8aaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Писатель Эдуард Лимонов болел последние полгода. Об этом рассказал его друг, главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов.

В последнее время он сильно болел, почти ничего не ел, были проблемы с горлом, — цитирует его «Московский Комсомолец».

Кроме того, Лимонов очень стеснялся своей болезни, старался не показываться на публике и не общался даже с родными.

За последние несколько месяцев Лимонов перенёс множество операций, в том числе и две в день смерти. Некоторые СМИ сообщают, что причина его кончины — онкологическое заболевание.

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия — Савенко) родился 22 февраля 1943 года. С 1974-го по 1991-й жил в США и Франции. В 1976 году прославился после написания романа «Это я — Эдичка». Скончался 17 марта 2020 года, писал NEWS.ru.