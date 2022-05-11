Кирилл Серебренников покажет в Каннах промо фильма об Эдуарде Лимонове

Кирилл Серебренников / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский режиссёр Кирилл Серебренников покажет в Каннах тизер незавершённого фильма про писателя Эдуарда Лимонова «Лимонов. Баллада об Эдди», сообщило издание Variety. Главную роль в картине сыграл Бен Уишоу, известный по фильмам «Не время умирать», «Парфюмер. История одного убийцы» и другим.

Серебренников, который приехал в Канны со своей последней завершённой работой «Жена Чайковского», снимал «Лимонова» в России, когда началась спецоперация. Тем не менее, режиссёр смог выехать из страны и теперь завершит съёмки в Европе, — говорится в материале.

В основу фильма лёг роман Эммануэля Каррера. Картина является повестью о приключениях поэта-нонконформиста и провокатора Эдуарда Лимонова, выросшего в Харькове. Серебренников представит тизер 17 мая.

Лимонов из СССР сбежал в США, где сначала стал панк-поэтом и дворецким миллионера Манхэттена, и лишь затем превратился в модного писателя и литературную сенсацию Парижа.

Известно, что после развала СССР Лимонов вернулся в Россию. В 1991 году он основал национал-большевистскую партию, в 1995 после публикации статей «Лимонка в хорватов» и «Чёрный список народов» в отношении писателя возбудили уголовное дело, в 2001 его обвинили в хранении оружия и созданию незаконных вооружённых формирований и заключили в следственный изолятор ФСБ Лефортово.

Долгое время Лимонов вёл оппозиционную деятельность, участвовал в «Маршах несогласных». В 2012 году у него наметился разлад с противниками действующей власти, и он стал публиковаться в газете «Известия» и чаще появляться на передачах госканалов.

Умер в марте 2020 года на 78-м году жизни из-за осложнений, вызванных операцией. Похоронен на Троекуровском кладбище.

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