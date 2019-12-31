https://static.news.ru/photo/c4abc140-2bd0-11ea-bc42-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Ведьмак» Фото: NetFlix

Сериал «Ведьмак» обошёл шоу «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн» в стриминговом чарте США.

Согласно подсчётам Parrot Analytics, за неделю с 22 по 28 декабря проект Netflix набрал почти 127 млн «выражений спроса», к которым относятся лайки, комментарии и посты в соцсетях.

Сериал, выходящий на Disney+, удерживал лидерство в рейтинге самых востребованных в США в течение пяти недель, но по показателю «выражений спроса» он набрал 115 млн.

Как писал NEWS.ru, «Ведьмак» поспособствовал росту популярности ролевого экшена «Ведьмак 3: Дикая Охота». Пик пользователей Steam, играющих одновременно, пришёлся на 22 декабря — Steam Charts зафиксировал 48 тысяч геймеров.