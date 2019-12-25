Британский актёр Джои Бэти, сыгравший Лютика в сериале «Ведьмак», прокомментировал успех песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», которую он исполнил в одном из эпизодов.
Бэти
Все её слушают напевают пока всего неделю, а у меня она в голове сидит уже восемь месяцев, — сказал артист.
Мелодию для музыкального номера совместно написали композиторы шоу американка родом из России Соня Белоусова и Джиона Остинелли итало-швейцарского происхождения. Бэти отметил, что тоже принимал участие в сочинении песни и ему прошлось исполнить песню дважды: на съёмках и во вовремя постпроизводства.
Как писал NEWS.ru, шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрич поделилась деталями второго сезона проекта. По её словам, первый сезон всего лишь заложил фундамент будущего сюжета.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен