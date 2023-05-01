Умер народный артист России Георгий Демуров

Фото: Нижегородский театр драмы им. М. Горького

Георгий Демуров

Народный артист России Георгий Демуров умер в возрасте 82 лет в Нижнем Новгороде, сообщается на официальной странице Нижегородского театра драмы им. Горького во «ВКонтакте». Причины смерти не уточняются.

Большой русский артист Георгий Сергеевич Демуров, о котором мы теперь будем говорить «был»... Утрата огромная, горькая, невосполнимая — для всех, кто его знал и любил, для нашего театра, для всего театрального сообщества, — говорится в сообщении.

Гражданская панихида состоится 3 мая с 12:00 до 13:00. Церемония пройдет в зале Нижегородского театра драмы им. Горького.

Демуров родился в 1940 году в Тбилиси. В 1966 году он выпустился из Горьковского театрального училище и начал работать в Нижегородском театре драмы им. Горького. Игре в театре Демуров посвятил 58 лет, в течение которых исполнил 150 ролей. С 2004 по 2012 год артист был художественным руководителем театра. В 2004 году Демуров сыграл Иосифа Сталина в сериале «Конвой PQ-17».

29 апреля на 69-м году жизни умер заслуженный артист России, актер и телеведущий Сергей Колесников. Артист получил широкую известность благодаря ролям в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики», в фильмах «Крепкий орешек 5» и «Черное море». У Колесникова остались двое сыновей, Иван и Александр, а также три внучки: Авдотья, Вера и Лизавета.