Умер философ Валерий Подорога

https://static.news.ru/photo/eb31f99e-dbb4-11ea-a23f-fa163e074e61_660.jpg Валерий Подорога Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Умер российский философ, доктор философских наук Валерий Подорога. Ему было 73 года.

О смерти учёного сообщается в Facebook Института философии РАН, в котором с 1997 года он заведовал сектором «Аналитической антропологии».

В лице Валерия Александровича мы потеряли не только одного из влиятельнейших философов современности, но и прекрасного, отзывчивого человека, — говорится в сообщении.

Главным достижением Подороги считается разработка аналитической антропологии как философской дисциплины. С её помощью философ изучал литературу, отталкиваясь не от сюжета или исторических условий создания произведений, а от их формы и структуры, без которых они не могли бы существовать.

Он выступил автором множества работ, среди которых монографии «Метафизика ландшафта», «Мимесис», «Вопрос о вещи», «Антропограммы» и двухтомник «Второй экран».

Как писал NEWS.ru, американский писатель-фантаст Джордж Мартин заявил, что планирует закончить эпопею «Песнь льда и пламени» в 2021 году. По его словам, самоизоляция положительно повлияла на работу над произведением. Мартин живёт в доме в горах, где может сосредоточиться на работе.