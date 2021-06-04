Тимати появился с победительницей «Холостяка» на премии МУЗ-ТВ

Рэпер Тимати появился на премии «МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света» с новой возлюбленной — победительницей проекта «Холостяк» Екатериной Сафаровой. О появлении пары пишет Telegram-канал «НеМалахов».
Это первое публичное появление Тимати и Сафаровой. Ранее фанаты были вынуждены гадать, какие отношения сложились у рэпера и модели после финала. В это время и Тимати, и Сафарова уклончиво отвечали на вопросы. Начала 22-летняя девушка: она призналась, что переехала в Москву и носит то самое заветное кольцо. При этом о подробностях отношений с рэпером Сафарова всё-таки умолчала, заявив, что «счастье любит тишину».
На следующий день Тимати тоже прокомментировал финал проекта. Однако своим длинным рассказом об отношениях с победительницей он лишь разочаровал фанатов. Ответа на самый главный вопрос — вместе ли они — в его посте в Instagram не оказалось.
Наконец, пара публично подтвердила свои отношения,
Ранее стало известно, что Сафарова уже познакомилась с мамой Тимати Симоной Яковлевной, а также его дочерью Алисой. Вместе с ними и рэпером модель из Испании уже успела провести отпуск.