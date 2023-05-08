Сын Зайцева пошутил о встрече отца и Юдашкина на небесах

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Дизайнер Валентин Юдашкин и модельер Вячеслав Зайцев

После смерти модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, которые скончались с разницей в несколько дней, у сына Зайцева Егора родилась грустная шутка об их встрече на небесах. Об этом он рассказал NEWS.ru. По мнению наследника Зайцева, художники могли уйти из жизни именно сейчас «не просто так, может быть, они взяли на себя боль страны».

В свое время Диор дал старт моде послевоенного времени — новая жизнь, без войны. У меня родилась грустная шутка, что папа на небесах встретил Юдашкина и говорит: «Валька, ты и здесь меня достал». Если серьезно, то возможно, что не просто так два таких человека сейчас ушли, в такое время. Может быть, они взяли на себя боль страны, — рассказал Егор.

Ранее сын Зайцева заявил, что никогда не ссорился с отцом, и обвинил в его смерти друзей кутюрье. По мнению наследника художника, в последние годы жизни приятели «таскали его на всякие торжества, а если бы не таскали, то совершенно точно отец бы прожил дольше». Он добавил, что согласен с теми, кто считает его «неудобным и бескомпромиссным». Но, по его словам, он «никогда не был слабым звеном — ни в жизни отца, ни в своей собственной».

При этом друг кутюрье, экс-заместитель директора Дома моды Расул Ахмедов, работавший с Зайцевым порядка 30 лет, рассказал NEWS.ru, что художник хотел завещать свой Дом моды государству. Он отметил, что формально руководителем Дома моды сейчас является сын Зайцева. По мнению Ахмедова, тот может не справиться с управлением и «дело всей жизни Вячеслава Зайцева, то есть его Дом моды, в руках его сына может погибнуть».