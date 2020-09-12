Более 1 млн человек посетили кинотеатры в РФ за уикенд впервые с марта

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Число зрителей, посмотревших ленты в российских кинотеатрах за уикенд с 10 по 13 сентября, превысило 1 млн впервые с марта 2020 года, когда в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) кинозалы закрыли, передаёт Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По информации ресурса, чаще всего любители кино ходили на картину Кристофера Нолана «Довод» и творение Ники Каро «Мулан», которые посетили более 370 и 390 тысяч граждан соответственно. Первое место по сборам принадлежит всё тому же «Доводу», собравшему за выходные больше 122 млн рублей, говорится на сайте ЕАИС.

13 июля 2020 года министр культуры Ольга Любимова распорядилась возобновить работу кинотеатров при наличии соответствующих решений местной власти. В Москве залы открылись 1 августа.

На территории Санкт-Петербурга с 12 сентября к работе вернулись закрытые на фоне пандемии коронавирусной инфекции кинотеатры и фуд-корты. Распоряжение подписал губернатор Александр Беглов. Согласно указу, общественные пространства должны возобновить свою деятельность при условии соблюдения всех необходимых мер борьбы с распространением коронавируса.

Медики выявили 5449 случаев COVID-19 в РФ за последние сутки. За всё время пандемии в России зафиксировано 1 062 811 заражённых коронавирусной инфекцией нового типа. Кроме того, за минувшие 24 часа выздоровели 2690 граждан. Всего в стране поправились 876 225 жителей. Также за последние сутки скончались от недуга 94, общее количество летальных исходов достигло 18 578. По данным на утро 13 сентября 2020 года лечение от COVID-19 продолжают 168 008 пациентов в РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что столичные врачи за минувшие 24 часа вылечили от коронавируса 900 человек, рассказала заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По её словам, таким образом количество выздоровевших в Москве пациентов достигло 229 573 человек. Она отметила, что тенденция роста числа исцелившихся продолжается.