С 12 сентября в Санкт-Петербурге заработают кинотеатры и фуд-корты

https://static.news.ru/photo/3136f290-ecff-11ea-be39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Санкт-Петербурга с 12 сентября к работе вернутся закрытые на фоне пандемии коронавирусной инфекции кинотеатры и фуд-корты. Распоряжение подписал губернатор Александр Беглов.

Согласно указу, общественные пространства должны возобновить свою деятельность при условии соблюдения всех необходимых мер борьбы с распространением коронавируса.

Беглов поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Петербурга. Все школы города к 1 сентября прошли тщательную дезинфекцию на фоне пандемии, передаёт портал «ПолитЭксперт».

Общественные пространства в городе на Неве были закрыты весной. Ряд ограничений в северной столице был снят 15 июня 2020 года. В Петербурге возобновили работу мебельные магазины, парикмахерские, фотоателье. После этого ограничения постепенно снимались 27 июля и 8 августа. В частности, смягчение мер касалось проведения массовых мероприятий, писал NEWS.ru.