За сутки от коронавируса вылечились 900 пациентов из Москвы

Столичные врачи за минувшие 24 часа вылечили от коронавируса 900 человек, сообщила заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По её словам, таким образом количество выздоровевших в Москве пациентов достигло 229 573 человек.
Она отметила, что тенденция на рост числа исцелившихся продолжается,
Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки от COVID-19 в столице умерли 14 человек. У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус. Всего жертвами болезни стали 4982 человека.
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