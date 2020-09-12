За сутки от коронавируса вылечились 900 пациентов из Москвы

https://static.news.ru/photo/b80c4fb4-f58c-11ea-a976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные врачи за минувшие 24 часа вылечили от коронавируса 900 человек, сообщила заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По её словам, таким образом количество выздоровевших в Москве пациентов достигло 229 573 человек.

Она отметила, что тенденция на рост числа исцелившихся продолжается, передаёт оперштаб.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки от COVID-19 в столице умерли 14 человек. У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус. Всего жертвами болезни стали 4982 человека.