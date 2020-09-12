14 человек умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 14 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 12 смертей. Общее число смертей достигло 4982.

По данным на утро 12 сентября в столице было выявлено 270 447 случаев заражения, 670 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 1 057 362 человекf (+5488 за последние сутки), 18 491 пациент погиб (+118 за последние сутки).

Как писал NEWS.ru, рост числа заболевших коронавирусом среди молодых людей привёл к тому, что власти европейских стран начинают борьбу с развлекательными мероприятиями. Сначала дискотеки запретила Испания — в конце июля работу ночных клубов ограничили в эпидемиологически неблагополучной Каталонии, а в середине августа меры расширили на всю страну. Италия запретила дискотеки, даже открытые, с 17 августа, в период отпусков. На Мальте закрыты ночные клубы, а бары работают как рестораны — закрыты барные стойки, между столикам увеличена дистанция. В Германии ждут открытия ночных клубов только к 2021 году.