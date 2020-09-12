Медики выявили 5449 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки

https://static.news.ru/photo/083ac0d8-f597-11ea-8e7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 5449 случаев COVID-19 в РФ за последние сутки. За всё время пандемии в России зафиксировано 1 062 811 заражённых коронавирусной инфекцией нового типа.

Кроме того, за минувшие 24 часа выздоровели 2690 граждан. Всего в стране поправились 876 225 жителей. Также за последние сутки скончались от недуга 94, общее количество летальных исходов достигло 18 578, передаёт портал стопкоронавирус.рф. По данным на утро 13 сентября 2020 года лечение от COVID-19 продолжают 168 008 пациентов в РФ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что столичные врачи за минувшие 24 часа вылечили от коронавируса 900 человек, рассказала заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По её словам, таким образом количество выздоровевших в Москве пациентов достигло 229 573 человек. Она отметила, что тенденция роста числа исцелившихся продолжается.