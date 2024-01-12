«Сто к одному», Акопов, отказ от общения: куда пропал Александр Гуревич

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Александр Гуревич

Ведущий Александр Гуревич ушел с телевидения в 2022 году после 26 лет работы в программе «Сто к одному». Полгода назад он вновь появился в эфире «России-1». Что об этом известно, как сейчас живет шоумен?

Что известно об уходе Александра Гуревича с телевидения

Свою работу на телевидении Гуревич закончил после начала спецоперации. Под записью эфиров шоу «Сто к одному» на YouTube 5 марта 2022 года он призвал бывших коллег прекратить трансляцию заранее отснятого материала.

«Остановитесь! Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего», — написал он.

Телеведущий также предложил руководству программы обсудить с участниками съемок, хотят ли они появляться в эфире после начала СВО. После заявления Александра Гуревича все выпуски «Сто к одному» удалили с официального канала программы на YouTube. Сейчас в профиле доступны только эфиры четырехлетней давности.

Какая последняя информация появлялась о Гуревиче

В июне 2023 года на «России-1» вышли в эфир выпуски программы «Сто к одному» с Александром Гуревичем. Как оказалось, руководство телеканала включило в сетку вещания архивные материалы.

На появление Гуревича в эфире федерального телевидения резко отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Однако он не исключил, что ведущий мог изменить свое мнение насчет СВО. Парламентарий заявил «Абзацу», что медиаперсоны, которые выступили против спецоперации, должны публично признать свою неправоту перед возвращением на телевидение.

«Лично мне неприятно видеть людей, которые в сложный момент страну не поддержали и ушли, а потом возвращаются. Однако все делают ошибки и право на прощение некоторые из них имеют. Возможно, мнение Гуревича спустя время изменилось, тогда поддался психозу, послушал Земфиру (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Теперь он мог осознать свою неправоту. При этом возвращение медиаперсон, заявивших об антироссийской позиции, должно быть через публичное заявление и извинение», — заявил Милонов.

Фото: Maxim Burlak/Global Look Press Александр Гуревич

Сам телеведущий после ухода с телевидения не давал комментарии, вдобавок он не ведет социальные сети, поэтому о его местонахождении ничего не известно. Гуревич и ранее не поддерживал публичный образ жизни, однако несколько лет назад рассказал, что у его семьи есть дом в дачном поселке, где он может жить, как ему хочется.

У Александра Гуревича есть дочь Мария. Она окончила филологический факультет МГУ и стала художницей. В своих социальных сетях девушка продает картины.

Кто заменил Гуревича на ТВ

Выпуски «Сто к одному» с Александром Гуревичем выходили до октября 2022 года. Позднее его место в программе занял продюсер кино и телевидения Александр Акопов. Он работал над такими сериалами, как «Бригада», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня» и был лично знаком с Гуревичем со студенческих лет.

В апреле 2023 года также Александру Гуревичу нашли замену в программе «Удивительные люди». На его место в проект пришел музыкант и ведущий Артем Варгафтик. Он работает на телевидении с 1997 года. Широкую известность приобрел благодаря программам «Оркестровая яма» и «Партитуры не горят».

Присутствующие на съемках новых эфиров зрители отметили, что новый ведущий внешне напоминает Гуревича.

«Мы, зрители в студии, какое-то время были немного обескуражены, настолько он похож на Гуревича. Немного всклокоченные волосы, седая борода, очки, комплекция в целом.... Ставку определенно делали в том числе и на внешность», — рассказал источник StarHit.

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