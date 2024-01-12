Чадов, трое детей, второй брак: куда пропала актриса Агния Дитковските

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Агния Дитковските

Актриса Агния Дитковските в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Как она живет сейчас, чем занимается, в каких проектах задействована?

Чем известна Дитковските

Агния Дитковските родилась 11 мая 1988 года в Вильнюсе в семье литовского режиссера Олегаса Дитковскиса и российской актрисы Татьяны Лютаевой.

Долгое время Дитковските жила в Литве, но в 2004 году она с матерью и младшим братом Домеником переехала в Россию. В Москве она поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова, однако еще на первом курсе бросила учебу.

В кино Дитковските дебютировала в 2006 году в драме «Знаки любви» и детективе «Иван Подушкин: Джентльмен сыска». Также она снималась в проектах «ЖАRА», «Альпинист», «Две истории о любви», «На игре», «На игре — 2. Новый уровень», «Робинзон», «Борис Годунов», «Кукушечка», «Дело чести», «Вий 3D», «Танцы насмерть», «Свидание», «Мажор. Фильм», «За час до рассвета» и других. Всего в ее фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Дитковските

В 2006 году Агния Дитковските познакомилась с актером Алексеем Чадовым. Они вместе снимались в фильме «ЖАRА».

«Так получилось, что наша киношная любовь переросла в реальные чувства. Это произошло очень плавно. Мы влюбились друг в друга не с первого взгляда», — рассказывала она.

В 2009 году Дитковските объявила о расставании с артистом. Она заявила, что ревновала возлюбленного к беззаботной жизни.

«Я стала ревновать Лешу к друзьям, переживала, когда он отсутствовал. На самом деле я ревновала его к беззаботной жизни, которой еще совсем недавно жила вместе с ним», — объясняла актриса.

Однако спустя время появилась информация о том, что актеры снова вместе. В 2012 году они поженились, а в 2014 году у них родился сын Федор. Но в 2015 году Дитковските и Чадов развелись.

«У нас был совместный путь длиной в 10 лет, и за это время мы и расставались, и сходились, а в какой-то момент поняли, что разрушаем друг друга. После развода мне понадобилось два года, чтобы над всем поразмыслить и научиться управлять своими эмоциями. Зато сейчас мы находимся в статусе союзников, потому что можем открыто общаться, дружить, а главное — двигаться дальше и продолжать наше общее дело — воспитание сына», — делилась артистка.

В 2017 году Дитковските родила дочь Нику, но не рассказала, кто является ее отцом.

В 2021 году актриса вышла замуж за ресторатора Богдана Панченко. Вскоре у пары появилась дочь Аура.

Чем сейчас занимается Дитковските

Агния Дитковските продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в постановке «Стакан воды, или Заговор по-английски».

В 2023 году вышли проекты «Трейдер», «Единица Монтевидео» и «На автомате» с ее участием.

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